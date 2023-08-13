باريس يعلن انتهاء خلافه مع مبابي ويعيد دمجه لصفوف الفريق

فلسطين اليوم

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، إيقاف الحرب الدائرة بين كيليان مبابي، نجم الفريق، وناصر الخليفي، رئيس النادي.

وأصدر بي إس جي بيانا رسميا اليوم الأحد، يقول: "بعد محادثات بناءة وإيجابية للغاية بين الإدارة ومبابي قبل مباراة الفريق مع لوريان، تم إعادة دمج اللاعب في التدريبات هذا الصباح".

وكانت الإدارة الباريسية قد عاقبت مبابي باستبعاده من الجولة الآسيوية، التي خاض خلالها الفريق 4 مباريات ودية.

وبعد العودة من كوريا الجنوبية واليابان، بقى مبابي يتدرب مع مجموعة اللاعبين المستبعدين والمعروضين للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولجأت الإدارة لهذه القرارات، من أجل ردع مبابي الذي رفض تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024، ويصر على الاستمرار مع الفريق للموسم المقبل.

ويحاول الخليفي ومسؤولو سان جيرمان إيجاد حل لهذا الموقف الشائك، تفاديا لرحيله مجانا بعد عام.

وتردد كثيرا خلال الآونة الأخيرة، أن صاحب الـ(24 عاما) لديه اتفاق مع ريال مدريد، يتضمن الانتقال إلى صفوفه مجانا الصيف المقبل.