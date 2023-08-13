"واتس آب" يدعم قريبًا ميزة مفاتيح المرور

فلسطين اليوم- وكالات

تعمل منصة المراسلة الفورية "واتس آب" على خيار تأمين حسابات المستخدمين بمفاتيح المرور بدلًا من كلمات المرور التقليدية، من خلال دعم ميزة مفاتيح المرور Passkeys من أجل تعزيز مستوى الأمان داخل التطبيق.

وستتيح الميزة الجديدة استخدام بصمة الإصبع أو الوجه أو رمز قفل الشاشة كمفتاح مرور للتطبيق. وهي قيد التطوير ولا توجد طريقة حاليًا لتفعيلها، لكنها إشارة قوية إلى أن مستخدمي واتس آب سيحصلون على خيار تأمين حساباتهم بمفاتيح المرور بدلًا من كلمات المرور التقليدية.

وتعتمد مفاتيح المرور Passkeys على المصادقة البيومترية لهوية المستخدم، إذ تتطلب تأكيد الهوية ببصمة الإصبع أو خاصية تعرّف الوجوه، خلافًا لكلمات المرور التقليدية التي تعتمد على استخدام الحروف والأرقام والرموز، التي يُمكن سرقتها أو تسريبها.

وقد طور تحالف FIDO ميزة مفاتيح المرور Passkeys بالتعاون مع كبرى الشركات التقنية مثل جوجل وآبل ومايكروسوفت وغيرها.

وبحسب ما أفاد موقع WABetaInfo المتخصص في أخبار واتس آب، فقد رُصدت إعدادات تنصيب مفتاح المرور مخفيةً في النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أعلنت جوجل في وقتٍ سابق عن دعم تسجيل الدخول إلى حسابات جي ميل عبر مفاتيح المرور، كما قالت آبل إنها ستسمح لمستخدمي أجهزتها باستعمال مفاتيح المرور مع حسابات آي كلاود.

وأعلنت بعض التطبيقات الأخرى في الآونة الأخيرة عن عزمها دعم ميزة مفاتيح المرور، ومنها تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو تيك توك، وكذلك تطبيق إدارة كلمات المرور 1Password.

وتختبر واتس آب أيضًا ميزة ربط الحسابات بالبريد الإلكتروني، كإحدى الوسائل الجديدة لتحسين تأمين الحسابات، بجانب مزايا أخرى موجودة بالفعل مثل التحقق بخطوتين.