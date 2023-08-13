وحدات القمع تقتحم قسماً في سجن النقب وسط حالة من التوتر

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات القمع الصهيونية "المتسادا"، اليوم الأحد13/8/2023م، قسم 25في سجن النقب وسط حالة من التوتر في صفوف الأسرى.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت قسم 26 في سجن النقب وتجري أعمال تفتيش استفزازية وتنقل أسرى القسم بشكل تعسفي.

يشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والبلغ عددهم نحو 4900، يعيشون ظروف إنسانية ومعيشية غاية في السوء، إضافة إلى ارتكاب الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحقهم.