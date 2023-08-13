الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد13/8/2023م، شابين من مدينة طولكرم في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وبحسب مصادر صحفية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت فراس محمد شحادة من مخيم طولكرم خلال مروره عبر حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، وليث حدرب من بلدة عتيل شمال طولكرم، بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها.

يشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ قرابة الـ 4900 أسير؛ بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً قاصرًا، ونحو 1132 معتقلًا إداريًا.