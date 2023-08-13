فلسطين اليوم

هل أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة؟ أفادت مصادر مطلعة، اليوم الأحد 13 أغسطس 2023، بأن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية عبر وزارتي التنمية الاجتماعية والمالية 2023، سيكون خلال اليومين المقبلين للأسر المتعففة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

هل أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة؟

هل أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة؟ المصادر الخاصة أكدت أن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، سيكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 15/8/2023، بعد تعثر صرفها منذ عدة أشهر رغم الموعودات بالصرف، وخاصة أن آخر موعد للصرف كان نهاية شهر رمضان المبارك.

هل أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة؟

هل أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة؟ وزادت التساؤلات بين أوساط الغزيين وأهالي الضفة الغربية المحتلة عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية وهل ستكون قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، الأمر الذي دفع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لمتابعة الملف، إذ أعلن مؤخراً وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني خلال تصريحات صحفية أن الصرف سيكون قريباً، مع عدم تحديد الموعد الحقيقي للصرف.

هل أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة؟

هل أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة؟ وصل عدد منتفعي مخصصات الشؤون في الضفة الغربية وقطاع غزة 116 ألف أسرة، 81 ألفًا من غزة، و36 ألفًا من الضفة، وغالبيتهم من كبار السن وذوي الإعاقات والأمراض المزمنة، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة ملزمة بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية على أربع دفعات في كل عام -معدل كل 3 شهور.

هل أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة؟

هل أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة؟ وكان من المفترض صرفها نهاية شهر 6 لهذا العام، ويشار إلى أنه آخر دفعة صُرفت كانت في شهر رمضان 2023، هل أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة؟