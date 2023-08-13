فلسطين اليوم

هل سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية قبل بدء العام الدراسي؟، مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2023-2024 يترقب المواطنين في فلسطين موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية نظراً للوضع الاقتصادي السيء وحاجتهم للاستعداد للعام الدراسي الجديد وشراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم، وكالة فلسطين اليوم تكشف هل سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟

هل سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية قبل بدء العام الدراسي؟

نتيجة لكثرة التساؤلات التي تدور حول صرف شيكات الشؤون الاجتماعية قبل العام الدراسي، عكف فريق وكالة فلسطين اليوم للكشف هل سيتم صرف شيكات الشؤون قبل بدء العام الدراسي؟

وقد أعلن مؤخراً وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني خلال تصريحات صحفية أن الصرف سيكون قريباً ، مع عدم تحديد الموعد الحقيقي للصرف

وبلغ عدد منتفعي مخصصات الشؤون في الضفة الغربية وقطاع غزة 116 ألف أسرة، 81 ألفًا من غزة، و36 ألفًا من الضفة، وغالبيتهم من كبار السن وذوي الإعاقات والأمراض المزمنة.

هل سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية قبل بدء العام الدراسي؟

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة ملزمة بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية على أربع دفعات في كل عام -معدل كل 3 شهور-، وكان من المفترض صرفها نهاية شهر 6 لهذا العام.

ويشار إلى أنه آخر دفعة صُرفت كانت في شهر رمضان 2023

هل سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية قبل بدء العام الدراسي؟

وتوقع المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان نهاية الاسبوع الماضي ، تحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية التي يستفيد منها عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة خلال شهر 8تموز 2023، خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال عثمان، في تصريح صحفي: إن "الاتحاد الأوروبي حول مساهمة مالية لوزارة المالية في رام الله، خاصة بمخصصات الشؤون الاجتماعية، قبل عدة أيام"، صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية خلال شهر 8 تموز 2023

كما بين عثمان أن موعد صرف المخصصات مرتبط بإعلان الحكومة عنها، موضحًا ـنه جرت العادة صرف المخصصات بعد تحويل الاتحاد الأوروبي مساهمته المالية لخزينة الحكومة بأسبوعين إلى ثلاثة