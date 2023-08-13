فلسطين اليوم

هل صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023؟ نقلت العديد من المواقع الإخبارية عن مصادر خاصة موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة الدفعة الأولى للعام الجاري 2023.

هل صرف شيكات الشؤون يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023؟

هل صرف شيكات الشؤون يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023؟ المصادر الخاصة كشفت لبعض المواقع الإعلامية عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة في قطاع غزة والضفة الغربية إذ تابع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مستجدات صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية وفق ما تم نشره على بعض المواقع الإخبارية، دون تأكيدات رسمية.

هل صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023؟

هل صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023؟ أكدت المصادر الخاصة أنه سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية خلال اليومين القادمين ومن المتوقع أن تصرف يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، على أن تكون قيمة الدفعة 105 مليون شيكل، وسيتم صرفها ل 139 ألف مستفيد من غزة والضفة، 75 ألف عائلة من غزة والباقي الضفة.

هل صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023؟

هل صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023؟ لم تتلقى الأسر المتعففة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، أي دفعة نقدية خلال عام 2023، إذ من المفترض أن تكون تلك الأسر قد استملت الدفعة الثانية ويتبقى أياما قليلة على استلام الدفعة الثالثة، لكن التحجج بالأزمات المالية يعيق صرف تلك المخصصات للأسر المتعففة.

متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟

متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟ في تصريحات سابقة، توقع المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة في قطاع غزة والضفة المحتلة، إذ تم تحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية التي يستفيد منها عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة خلال شهر 8تموز 2023، خلال الأسبوعين المقبلين، قبل أن تخرج تصريحات صحفية تفيد بأن الصرف سيكون يوم الثلاثاء المقبل.