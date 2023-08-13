مصادر : صرف مخصصات التنمية الاجتماعية يوم الثلاثاء القادم 15/8/2023

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر خاصة لوكالة فلسطين اليوم" اليوم الأحد 13/8/2023، أن صرف مخصصات التنمية الاجتماعية 2023 ، سيكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 15/8/2023 ، بعد تعثر صرفها منذ عدة أشهر رغم الوعودات بالصرف ، وخاصة أن آخر موعد للصرف كان نهاية شهر رمضان المبارك.

وقالت المصادر إن الكشوفات وصلت لوزارة المالية بعد رفع الكشوفات من الوزارة بغزة ورام الله .

مصادر : صرف مخصصات التنمية الاجتماعية 2023 يوم الثلاثاء القادم 15/8/2023

وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني خلال تصريحات صحفية أعلن مؤخراً أن الصرف سيكون قريباً ، مع عدم تحديد الموعد الحقيقي للصرف

وبلغ عدد منتفعي مخصصات الشؤون في الضفة الغربية وقطاع غزة 116 ألف أسرة، 81 ألفًا من غزة، و36 ألفًا من الضفة، وغالبيتهم من كبار السن وذوي الإعاقات والأمراض المزمنة.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة ملزمة بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية على أربع دفعات في كل عام -معدل كل 3 شهور-، وكان من المفترض صرفها نهاية شهر 6 لهذا العام.

ويشار إلى أنه آخر دفعة صُرفت كانت في شهر رمضان 2023

مصادر : صرف مخصصات التنمية الاجتماعية 2023 يوم الثلاثاء القادم 15/8/2023

هل سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية قبل بدء العام الدراسي؟

وتوقع المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان نهاية الاسبوع الماضي ، تحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية التي يستفيد منها عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة خلال شهر 8تموز 2023، خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال عثمان، في تصريح صحفي: إن "الاتحاد الأوروبي حول مساهمة مالية لوزارة المالية في رام الله، خاصة بمخصصات الشؤون الاجتماعية، قبل عدة أيام"، صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية خلال شهر 8 تموز 2023

كما بين عثمان أن موعد صرف المخصصات مرتبط بإعلان الحكومة عنها، موضحًا ـنه جرت العادة صرف المخصصات بعد تحويل الاتحاد الأوروبي مساهمته المالية لخزينة الحكومة بأسبوعين إلى ثلاثة