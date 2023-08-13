الزيان لـ "فلسطين اليوم": سنعقد اجتماعاً مع "العمل الحكومي" للمطالبة بالإسراع بصرف الرواتب قبل المدارس

فلسطين اليوم

قال نقيب الموظفين في قطاع غزة خليل الزيان اليوم الأحد 13 أغسطس 2023: إنه من المقرر أن تعقد النقابة اليوم أو غداً الاثنين اجتماعاً مع لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، لبحث ملف تأخير صرف رواتب الموظفين العموميين، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا المهمة.

وأوضح الزيان في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ النقابة ستُطالب لجنة متابعة العمل الحكومي بالإسراع بصرف راتب شهر يوليو/ تموز الماضي، لاسيما مع بقاء أيام قليلة على بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، إضافة إلى بحث العديد من القضايا التي تتعلق بالموظفين.

وأشار إلى أن النقابة ستُطالب بصرف راتب كامل، ليتمكن الموظفون من شراء احتياجات ذويهم من مستلزمات المدارس.

والثلاثاء الماضي، أصدرت نقابة الموظفين بغزة بياناً صحفياً، طالبت من خلاله وزارة المالية بسرعة صرف دفعة راتب شهر يوليو الماضي، رافضةً استمرار تأخير صرف الدفعة الشهرية من الراتب.

وقالت النقابة: "إن هذه المطالبة جاءت في ظل الواقع الصعب الذي يعاني منه الموظفون في القطاع العام، وخاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي وما يشكله من أعباء مالية على الموظفين وأسرهم، واستمرار تأخير صرف الدفعة الشهري".

ودعت، رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، بالتدخل الفوري والعاجل من أجل صرف الرواتب خلال الأسبوع الجاري.

وتوجهت النقابة بالتحية إلى جموع الموظفين والموظفات، وتقدر تفانيهم في أداء واجباتهم مهما كانت التحديات، فهم الدرع الحامي للوطن والمواطن.