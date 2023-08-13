بعد الفيديو الذي انتشر لاعتداء ابنهم على شابين …عائلة جندية تصدر بياناً للرأي العام

فلسطين اليوم

تقدمت عائلة جندية بغزة في بيان للرأي العام بالاعتذار والإدانة للفعل الذي قام به ابننا، ونؤكد عدم موافقتنا المطلقة على هذا الفعل بحق جيراننا.

وكان مقطع فيديو تداوله العديد من النشطاء والمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد 13/8/2023 ، أثار حالة من الغضب الشديد في أوساط المواطنين ، وخاصة أنه أظهر اعتداء أحد المواطنين بطريقة وحشية على شخصين وإهانتهما بطريقة لا تمت للإنسانية بأي صلة، وبسبب 120 شيقلاً.

وقالت عائلة جندية في بيان للرأي العام :"نتحمل المسؤولية الكاملة تجاه هذا الأمر؛ ونطالب الجهات الحكومية المختصة باتخاذ المقتضى القانوني .

وشددت على ضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لدى النيابة العسكرية باعتباره فردا في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، وسنتابع مع العائلات المعتدى عليها وفق الأصول".

فيما يلي نص البيان :



