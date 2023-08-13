وفاة مواطن بحادث سير في مدينة رفح

فلسطين اليوم

أعلنت شرطة المرور بغزة، اليوم الأحد، عن وفاة المواطن كامل جبريل الشمالي متأثرًا بإصابته بحادث سير في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن المواطن الشمالي (75 عاما) من سكان منطقة مصبح توفى متأثرًا بجراح أصيب بها جراء دهسه من قبل مركبة بالقرب من محطة عكيلة للبترول بمحافظة رفح.

وأوقفت الشرطة، سائق المركبة وفتحت الشرطة تحقيقًا، كما ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.