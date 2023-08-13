فلسطين اليوم

موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين2023-2024 -الضفة وغزة ، يهتم كثير من المواطنين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بموعد بدء العام الدراسي في فلسطين 2023-2024 بهدف استعدادهم لاستقبال العام الدراسي الجديد لهذا العام وشراء المستلزمات الدراسية، وكالة فلسطين اليوم تضع في سطور موعد بدء العام الدراسي الجديد في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتستعرض لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في سطور موعد دوام المدارس في فلسطين 2023-2024 للمعلمين وللطلبة، ومواعيد الفصل الأول والثاني ومواعيد امتحانات وكذلك العطل موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين2023-2024 .

موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين2023-2024 -الضفة وغزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، في بيان صحفي يوم الاثنين 31-7-2023م، عن موعد بداية دوام العام الدراسي الجديد 2023-2024 للمعلمين والطلبة في فلسطين.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه ألغت نظام الفصول الأربعة "نظام الفترتين" والذي كام معمولاً به في العام الدراسي السابق 2022-2023 في فلسطين.

وصرحت الوزارة عن موعد بداية دوام الفصل الأول والثاني ومواعيد الامتحانات للفصلين ومواعيد بداية العطل والإجازات ومواعيد نهايتها.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين2023-2024 -الضفة وغزة

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور أن دوام الطلبة بمدارس الضفة الغربية التي تعطل يومي الجمعة والأحد سيبدأ يوم السبت الموافق 19-8-2023، أما المدارس التي تعطل يومي الجمعة والسبت سيبدأ دوام الطلبة يوم الاحد الموافق 20-8-2023.







موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين2023-2024 -الضفة وغزة

يبدأ دوام الفصل الأول للعام الدراسي الجديد في فلسطين 2023-2024، حسب "المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور" يوم السبت الموافق 26/8/2023 في قطاع غزة.

وقال الخضور في تصريحات صحفية إن العام الدراسي في قطاع غزة للطلبة سيبدأ يوم السبت الموافق 26-8-2023 نظراً لان الدوام في غزة 6 أيام وليس 5.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين2023-2024

وفقاً لوزارة التربية والتعليم، الفصل الأول يبدأ دوام العام الدراسي الجديد في فلسطين لعام 2023-2024، للمعلمين "الهيئات التدريسية"، يوم الثلاثاء 15/8/2023في الضفة الغربية بينما في قطاع غزة يوم الأربعاء الموافق 23/8/2023، بهدف التحضير لاستقبال الطلبة الجدد.

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024

تبدأ امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي الجديد 2023-2024 في فلسطين، يوم الثلاثاء الموافق 19/12/2023م، في كافة المدراس في قطاع غزة والضفة الغربية.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين2023-2024 -الضفة وغزة

تبدأ عطلة وإجازة الفصل الأول للعام الدراسي 2023-2024 في فلسطين، يوم الاثنين الموافق 1/1/2024م، وتنتهي يوم السبت الموافق 13/1/2024م.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين2023-2024 -الضفة وغزة

يبدأ دوام الفصل الثاني في فلسطين لعام 2023-2024، للمعلمين والطلبة، حسب "الوزارة" يوم الأحد الموافق 14/01/2024م في كافة المدارس.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين2023-2024 -الضفة وغزة

تبدأ امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي الجديد 2024 في فلسطين، يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024م، في كافة المدراس في قطاع غزة والضفة الغربية.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين2023-2024 -الضفة وغزة

تبدأ عطلة وإجازة – العطلة الصيفية- الفصل الثاني للعام الدراسي 2024 في فلسطين، حسب "الوزارة" يوم الخميس الموافق 30/5/2024م.

وأشار خصور إلى ان وزارة التربية والتعليم تواصل الاستعداد لبدء العام الدراسي في موعده المحدد، معربا عن أمله ان تكون بداية مستقرة بعيداً عما يشاع بأن هناك تأجيل للعام الدراسي.

وحول الأنباء التي تتحدث عن نية حراك المعلمين الشروع في إضراب مع بدء العام الدراسي الجديد قال الخضور "هذا شأن يمس المجتمع الفلسطيني بكافة مكوناته، واعتقد أنه يجب استخلاص العبر وبذل كل جهد ممكن من أجل تجنيب العام الدراسي الجديد أي تعطيل، بحيث يشعر المعلمون انه ما تم التوافق عليه هو قيد المتابعة والتنفيذ".