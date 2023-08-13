فلسطين اليوم

فيديو إهانة الشابين في غزة كامل قبل الحذف بجودة عالية، انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أن شخصاً رفقة ابنه يضربان ويهينان شابين في أحد المناطق في قطاع غزة، وسط سباب وشتم وإهانة، ما أدى إلى استهجان واستنكار هذا الفعل من أهالي قطاع غزة الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة التدخل وتوقيف هذا الشخص وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه.

فيديو إهانة الشابين في غزة كامل قبل الحذف بجودة عالية

فيديو إهانة الشابين في غزة كامل قبل الحذف بجودة عالية، الانتشار الكبير للفيديو الذي يظهر شخص وابنه يهينان شابين انتشر كالنار في الهشيم وسط ردات فعل غاضبة من أهالي قطاع غزة والمطالبة بإعادة حققهما، الأمر الذي دفع الشرطة الفلسطينية للتدخل وتوقيف الشاب وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

فيديو إهانة الشابين في غزة كامل قبل الحذف بجودة عالية

الانتشار الكبير دفع نشطاء المواقع الاجتماعي للبحث عن، فيديو إهانة الشابين في غزة كامل قبل الحذف بجودة عالية، تنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مقطع الشابين في غزة كامل قبل الحذف.

فيديو إهانة الشابين في غزة كامل قبل الحذف بجودة عالية

فيديو إهانة الشابين في غزة كامل قبل الحذف بجودة عالية، الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة وفي محاولة لتهدئة حالة الغضب تحركت واعتقلت المعتدي، حيث أعلن العميد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة اليوم الأحد 13/8/2023، أن الشرطة بغزة أوقفت صباح اليوم شخصاً ظهر في أحد المقاطع الرائجة على وسائل التواصل الاجتماعي وهو (ط، ج) 38 عاماً، أثناء اعتدائه على شابين وإهانتهما، وتتابع الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته للنيابة.







فيديو إهانة الشابين في غزة كامل قبل الحذف بجودة عالية

فيديو إهانة الشابين في غزة كامل قبل الحذف بجودة عالية، أثار مقطع فيديو تداوله العديد من النشطاء والمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد 13/8/2023، حالة من الغضب الشديد في أوساط المواطنين، وخاصة أنه أظهر اعتداء أحد المواطنين بطريقة وحشية على شخصين واهانتهما بطريقة لا تمت للإنسانية بأي صلة، وبسبب 120 شيكلاً، فيديو إهانة الشابين في غزة كامل قبل الحذف بجودة عالية، إذ إن المطالب الآن بالقصاص للشابين الذين تعرضا للإهانة على مرآى العالم دون أن يرف جفن للمعتدي عليهما.