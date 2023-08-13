كورونا تعود مجدداً للعالم …المتحور "إيريس" EG.5 ينتشر بسرعة

فلسطين اليوم

تسبب متحور جديد لفيروس كورونا بالعودة إلى الوباء في العالم بأوج فصل الصيف مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات في عديد من الدول، وقد أطلق العلماء على المتحور الجديد اسم "إيريس" حيث تسبب في تزايد الإصابات حول العالم.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات التي رصدت على مستوى العالم ارتفع بنسبة ثمانين في المئة مدى شهر الحالي، مع مليون ونصف مليون إصابة إضافية من العاشر من تموز/يوليو حتى السادس من آب/أغسطس.

وازدادت الزيارات إلى أقسام الطوارئ للاشتباه بالإصابة بكوفيد في الأسبوع الممتد من 31 تموز/يوليو إلى 6 آب/أغسطس بنسبة 31 بالمئة مقارنة بالأسابيع السابقة، مع تسجيل 920 حالة، وفقا لبيانات "سانتيه بوبليك فرانس" Santé publique France.

وأوضحت الصحة العامة أن "الأرقام ما زالت معتدلة"، حيث سجلت موجات الوباء خلال صيف أو شتاء العام 2022 أكثر من أربعة آلاف حالة أسبوعيا

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحافي أن المنظمة لم تعد تعتبر الوباء حالة طوارئ صحية عالمية منذ بداية أيار/مايو، إلا أن "الفيروس مستمر في الانتشار في كل البلدان، ويستمر بالقتل والتبدل".

ويعد المتحور الجديد "إي-جي.5" EG.5، التي يطلق عليها علماء اسم "إيريس" Eris الأكثر رصدا حاليا وقد تكون وراء عودة انتشار الوباء.

وقد يكون هذا المتحور متفرع من أوميكرون والتابعة لسلالة "إكس بي بي" XBB، أكثر قابلية للانتشار من غيرها ربما بسبب تأثير طفرات جينية جديدة، وقد تكون أكثر قدرة على تخطي الدفاعات المناعية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 17 في المئة من الإصابات بكوفيد-19 والتي رصدت في العالم منتصف تموز/يوليو تعود إلى المتحورة "إي-جي.5".

ووفق لمنظمة الصحة العالمية، في هذه المرحلة "لا تشير الأدلة المتاحة إلى أن إي جي.5 تشكل مخاطر إضافية على الصحة العامة مقارنة بمتحورات أخرى منتشرة من سلالة أوميكرون"، لكن غيبرييسوس ذكر بأن "خطر ظهور متحورة أكثر خطورة يظل قائما، ما سيؤدي إلى زيادة مفاجئة في الإصابات والوفيات".

وأفاد أنطوان فلاهولت، مدير معهد الصحة العالمية في جامعة جنيف أن هذا المتحور" رُصدت في الهند، وأيضا في دول آسيوية أخرى، وفي أمريكا الشمالية، وفي أوروبا، حيث تميل إلى الحلول محل السلالات السائدة السابقة".

وفي سياق مراقبة تطور الوباء قال "أنطوان فلا هو أن "وضع الوباء ضبابي جدا في كل أنحاء العالم". وأضاف "من الضروري أن تعيد السلطات الصحية نشر نظام صحي موثوق به لمراقبة كوفيد"، مطالبا خصوصا بإجراء تحاليل لمياه الصرف الصحي في أوروبا.

ومع مرور الوقت والموجات، تضاءل تأثير كوفيد وكذلك عدد المحتاجين إلى علاج في المستشفى وعدد الوفيات إلى حد كبير، وذلك بفضل مستوى عال من المناعة المكتسبة من طريق التطعيم و/أو العدوى، لكنه لم يختف.

وتساءل أنطوان فلاهو "ما إذا كان سيطلب من الأشخاص الذين يعانون نقص المناعة وكبار السن إجراء اختبارات في حال ظهور أعراض حتى لو كانت بسيطة حتى يستفيدوا من علاجات مبكرة مضادة للفيروسات وفعالة للحد من مخاطر الأشكال الخطيرة".