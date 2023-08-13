د. العبادلة : لم يثبت وجود أي إصابة للمتحور الجديد في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أكد مدير مكافحة العدوى والسلامة في قطاع غزة الدكتور رامي العبادلة اليوم الأحد 13/8/2023، أنه لم يثبت وجود أي إصابة للمتحور الجديد "إيزيس" E.G5"" في قطاع غزة.

وقال العبادلة في مداخلة لإذاعة صوت القدس تابعتها وكالة فلسطين اليوم " الوضع هادئ ومستتب ولا يوجد ارتفاع ملحوظ للحالات وجميع الأعراض المشابهة لفيروس كورونا هي أعراض بسيطة ولا تشكل خطورة"

وأوضح العبادلة، هناك سوء فهم قد تكون الحالات المسجلة في فلسطين سُجلت في الضفة الغربية وليس قطاع غزة، حيث لم يثبت حتى اللحظة وجود أي إصابة للمتحور الجديد"

وأضاف العبادلة، لا يتوفر الفحص للمتحور الجديد في وزارة الصحة في قطاع غزة لذلك لم نسجل أي حالة، موضحاً عدم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل القطاع.

وأشار العبادلة إلى أن عدد الحالات بفيروس كورونا التي رُصدت خلال الشهر المنصرم هي 5 حالات.

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة ومدير عام الرعاية الأولية والصحية الدكتور كمال الشخرة اليوم الاحد 13/8/2023 ، أن فلسطين سجلت من 50-100 إصابة للمتحور الجديد ""EG.5 لكورونا