الجهاد تنظم حملة زيارات لذوي الشهداء والأسرى في طولكرم

فلسطين اليوم

في إطار حملة التواصل والمساندة لأبناء شعبنا نظمت حركة الجهاد الإسلامي – الضفة الغربية حملة لزيارة ذوي الشهداء والجرحى والأسرى في محافظة طولكرم بمشاركة وفد من الحركة يضم قيادات وأسرى محررين يتقدمهم القيادي المجاهد نظير نصار "أبو عبادة".

وشملت الحملة زيارة عددِ من ذوي الشهداء والأسرى في المحافظة، حيث زار الوفد الجريح محمد زنديق من مخيم نور شمس وبيوت ذوي كلاً من الأسرى: عدي وأحمد جابر وعبد الرحمن عبد الله، إضافة لزيارة ذوي الشهيد القائد خالد أبو ساري من قادة سرايا القدس بطولكرم والذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال برفقة الشهيد محمد جوابرة بتاريخ 23 أكتوبر عام 2007م، والأسيرين المجاهدين حسن ومحمود أبو ساري، ثم اختتم الوفد زيارته للأسير بهاء الدين شحادة لتهنئته بحريته من سجون الاحتلال.

وأشاد وفد حركة الجهاد الإسلامي بذوي الشهداء والجرحى والأسرى الذين قدموا أبناءهم على طريق الحرية والقدس، وأن هذه التضحيات هي الوقود الذي سيزهر نصرًا وحرية وكرامة حتى طرد الاحتلال عن كامل ترابنا وتحرير المقدسات من دنس الاحتلال.

وأكد الوفد أن هذه الزيارات تأتي وفاءً وتكريماً لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى، والوقوف إلى جانبهم والتضامن معهم، فيما شكرت العوائل الكريمة هذه الزيارة، معبرين عن استمرارهم على درب أبنائهم الشهداء والأسرى حتى تحرير أرضنا من دنس الغاصبين.

يذكر أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تواصل حملة الزيارات لأهالي الشهداء والجرحى والأسرى من أبناء شعبنا الصابر في إطار الوقوف معهم ومساندتهم والوفاء لهم ولتضحياتهم الكبيرة على طريق حرية شعبنا ومقدساتنا.