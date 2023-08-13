شاهد : فيديو يُظهر إهانة شابين بسبب 120 شيقلاً يثير غضب الغزيين.. والشرطة تتحرك وتوقف المعتدي

الساعة 10:03 ص|13 أغسطس 2023
الاعتداء على شابين.PNG
الاعتداء على شابين.PNG

فلسطين اليوم

أثار مقطع فيديو تداوله العديد من النشطاء والمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد 13/8/2023 ، حالة من الغضب الشديد في أوساط المواطنين ، وخاصة أنه أظهر اعتداء أحد المواطنين بطريقة وحشية على شخصين واهانتهما بطريقة لا تمت للإنسانية بأي صلة، وبسبب 120 شيقلاً.

 

الشرطة وفي محاولة لتهدئة حالة الغضب تحركت واعتقلت المعتدي، حيث أعلن العميد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة اليوم الأحد 13/8/2023 ، أن الشرطة بغزة أوقفت صباح اليوم شخصاً ظهر في أحد المقاطع الرائجة على وسائل التواصل الاجتماعي وهو (ط، ج) 38 عاماً، أثناء اعتدائه على شابين وإهانتهما، وتتابع الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته للنيابة.

ردود الأفعال الرافضة للفيديو المهين ، ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي ، فيما يلي فلسطين اليوم ترصد بعض ردود الأفعال .


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كلمات دلالية

شاهد : فيديو يُظهر إهانة شابين بسبب 120 شيقلاً يثير غضب الغزيين.. والشرطة تتحرك وتوقف المعتدي فيديو اهانة شابين من غزة بسبب 120 شيقلا شابين اهانة شابين