مستوطنون يقتحمون الأقصى

الساعة 09:27 ص|13 أغسطس 2023
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مستوطنون.jpg

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد 13/8/2023، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، ونشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

 

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مستوطنو ن يقتحمون باحات الأقصى