فلسطين اليوم

موعد نتائج الثانوية العامة في الأردن 2023 يترقب كثير من الطلبة الأردنيين وأولياء الأمور إعلان وزارة التربية والتعليم عن موعد نتائج الثانوية العامة 2023 بفارغ الصبر، ونتيجة لكثرة التساؤلات التي تدور حول نتائج الثانوية العامة في الأردن 2023 ، "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تضع بين يديكم في هذا المقال موعد نتائج الثانوية العامة في الأردن 2023

موعد نتائج الثانوية العامة في الأردن 2023

وضح الأمين العامة لوزارة التربية والتعليم الأردنية كثير من المعلومات موعد نتائج الثانوية العامة في الأردن 2023، وأعلن أنه خلال هذه الفترة سيكون هناك بيان يعرض النتيجة بشكل نهائي، وأقصى وقت لهذا هو يوم الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري.

ووفق "الوزارة" سوف يتم إعلان عن نتائج الثانوية العامة الأردنية عبر مؤتمر صحفي يعقد ويذاع على منصات القنوات الفضائية الأردنية وذلك في الساعة 10 من صباح يوم 18 لعام 2023.





موعد نتائج الثانوية العامة في الأردن 2023

كما صرحت الوزارة أن معدل النجاح في الاختبارات مرتفعة بالمقارنة بالأعوام الماضية، وأن معدل نجاح قد يفوق 70%.

ويشترك حوالي 189410 طالب وطالبة في امتحانات الثانوية العامة 2023، ومن بينهم 126271 طالبًا وطالبة نظاميين و63139 طالبًا وطالبة في التعليم الخاص.

موعد نتائج الثانوية العامة في الأردن 2023

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استعلام نتائج التوجيهي في دولة الأردن من سوف يكون من خلال موقع الوزارة ويتم من خلال القيام بالآتي.

• حيث انه في البداية لابد من الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم في الأردن.

• قم يتم بعد ذلك النقر فوق أيقونة نتائج التوجيه.

• ثم كتابة رقم الجلوس المتعلق بالطالب.

• النقر فوق أيقونة بحث، وستأتي لك أن النتيجة التي تتعلق بك في حال ظهورها.

ويذكر أن الوزارة اتاحة الكثير من الخدمات للطلاب للحصول على النتيجة من خلال الموقع الالكتروني او يمكن ان يتم استخدام خدمة الرسائل النصية المعلن عنها من الوزارة ويتم من خلال إدخال رقم الجلوس لهم على رقم 1411.