زلزالان يضربان موقعًا للتجارب النووية في كوريا الشمالية

فلسطين اليوم

ضرب زلزالين طبيعيين طفيفين، اليوم الأحد، منطقة بالقرب من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، في بيان، فإن الزلزال وقع الأول بقوة 2.7 درجة على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال غربي كيلجو بإقليم هامغيونغ الشمالي في الساعة 3:13 صباحا بالتوقيت المحلي.

بينما ضرب الزلزال الثاني بقوة 2.3 درجة 42 كيلومترا شمال غربي كيلجو في الساعة 7:55 صباحا، وفقا لما ذكرته إدارة الأرصاد الجوية الكورية.

وعند خط عرض 41.3 درجة شمالا وخط طول 129.19 درجة شرقا كان مركز الزلزال الأول، على عمق 15 كيلومترا.

وكان مركز الزلزال الثاني، وفق إدارة الأرصاد، على خط عرض 41.31 درجة شمالا وخط طول 129.16 درجة شرقا على عمق 5 كيلومترات.

وأجرت كوريا الشمالية جميع تجاربها النووية الست في موقع بيونغيوري للتجارب النووية.

ويعد هذين الزلزالين، الأحدث في سلسلة من الزلازل الطبيعية التي ضربت المنطقة في الأشهر الأخيرة.

وفي عام 2022 وحده، تم الإبلاغ عن ثمانية زلازل طبيعية ضربت المنطقة.