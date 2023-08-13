هاواي... نشر كلاب للبحث عن جثث الضحايا وتوقعات بارتفاع أعداد قتلى الحرائق

فلسطين اليوم

أعلنت سلطات هاواي، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في جزيرة ماوي الأمريكية إلى 89 حالة وفاة.

وقال مسؤولون في هاوي، في تصريحات صحفية: إن "حرائق الغابات دمرت أجزاء واسعة من جزيرة ماوي، الأسبوع الماضي".

وتتوقع الجهات الرسمية، ارتفاع أعداد القتلى على الأرجح مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وفرضت سلطات هاواي، حظراً للتجوال من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً، يوم السبت.

الحاكم جوش غرين، في مقاطعة هاواي، قال: إن "التعافي من الكارثة سيكون معقداً بشكل غير عادي، لكننا نريد أن يعود الناس إلى منازلهم ويفعلوا ما في وسعهم للتقييم بأمان، لأنه أمرٌ خطيرٌ للغاية".

ونشرت السلطات، كلاب بوليسية للبحث عن جثث القتل، كما وتم إجلاء نحو 1418 شخصا إلى ملاجئ.

وبدأ سكان الجزيرة، بالفعل العودة إلى أحيائهم ليعثروا على هياكل سوداء من السيارات المحترقة.