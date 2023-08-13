فلسطين اليوم

توّج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي، الليلة الماضية، بجائزة هداف البطولة العربية للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" للأندية.

وسجّل رونالدو هدفين لفريقه النصر في نهائي البطولة العربية ضد غريمه الهلال، ليحصد الأول كأس البطولة.

ورفع رونالدو رصيده إلى 6 أهداف في كأس الملك سلمان، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي البطولة، بعدما كان متساوياً مع التونسي طه ياسين الخنيسي لاعب الكويت الكويتي الذي ودع المسابقة برصيد 4 أهداف.

وفاز فريق النصر السعودي على نظيره الهلال بهدفين لهدف بعد تمديد الوقت، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

وبعد هذا التتويج العربي، غنم "النصر العالمي" جائزة تقدر بـ 6 ملايين دولار التي يمنحها الاتحاد العربي لكرة القدم للفائز باللقب.

كريستيانو رونالدو يدخل التاريخ بجائزة جديدة في الملاعب السعودية

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">رونالدو يتوج بـهداف البطولة 💛 <a href="https://t.co/mK1YcsMhZ2">pic.twitter.com/mK1YcsMhZ2</a></p>— يعقوب . (@X99i3) <a href="https://twitter.com/X99i3/status/1690427318102097920?ref_src=twsrc%5Etfw">August 12, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">لنفرح بهدووووء ..<br>فهُناك من يتألم 🏃🏻 <a href="https://t.co/MRJO8NmJhm">pic.twitter.com/MRJO8NmJhm</a></p>— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) <a href="https://twitter.com/AlNassrFC/status/1690444871595630592?ref_src=twsrc%5Etfw">August 12, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



