الدفاع الروسية: إفشال هجوم أوكراني في بيلغورود

فلسطين اليوم

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الأحد، في مقاطعة بيلغورود الحدودية، طائرة بدون طيار أوكرانية حاولت استهداف مواقع في الأراضي الروسية.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن الدفاعات الجوية أحبطت في حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم، شن قوات كييف هجومًا باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا."

واكتشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، الطائرة، ودمرتها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، دون وقوع إصابات أو أضرار، كما يشير بيان وزارة الدفاع.

يُشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت قبل يومين، عن إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية في منطقة بيلغورود في حوالي الساعة 5.30 مساء أمس السبت.