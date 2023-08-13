فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة ومدير عام الرعاية الأولية والصحية الدكتور كمال الشخرة اليوم الاحد 13/8/2023 ، أن فلسطين سجلت قرابة 50 إصابة للمتحور الجديد ""EG.5 لكورونا .

وقال د. الشخرة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم" الاخبارية ان وزارة الصحة سجلت من أقصى الشمال بجنين وحتى أقصى الجنوب برفح عدد من الإصابات بالمتحور الجديد كورونا ، حيث تم التعامل معها في المشافي أو المتابعة البيتية .

وبين د. الشخرة ان أعراض المتحور الجديد تتلخص في الانفلونزا والاحتقان ، والسعال والتقيؤ والالتهاب الرئوي والحرارة الشديدة ، معتبراً ان العرض الجديد للمتحور الجديد هو التقيؤ .

د. الشخرة : سجلنا قرابة 50 إصابة بالمتحور الجديد "EG.5" لكورونا في غزة والضفة

وبشأن الأشخاص الأكثر عرضة للمتحور الجديد ، بين الشخرة أن كبار السن والأطفال وأصحاب الامراض المزمنة ومصابي الالتهابات الرئوية من أكثر الفئات إصابة ، مطالبا تلك الفئات بأخذ مزيد من الحيطة والحذر .

وبين الشخرة ان العالم سجل حتى اللحظة مليون حالة بالمتحور الجديد ، والانتشار متواصل بين كافة دول العالم بما فيها فلسطين .

وبشأن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة مع بدء العام الدراسي الجديد ، قال الشجرة ان الوزارة ستقوم بزيارة المدارس وإعطاء التعليمات اللازمة للمدرسين وهناك انتظام ويجب ان نأخذ التعليمات لتفادي الاصابات ، مشدداً على ضرورة عدم الدخول في حالة هلع من انتشار المتحور الجديد .

ويشار الى انه تم تحديد هذا المتحور لأول مرة في الصين في فبراير الماضي، إلا أن اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة كان في أبريل.

د. الشخرة : سجلنا قرابة 50 إصابة بالمتحور الجديد "EG.5" لكورونا في غزة والضفة

وتعد سلالة من متحور "أوميكرون البديل" المعروف باسم (XBB.1.9.2)، لكن يمتاز بطفرة ملحوظة تساعده على الهروب من الأجسام المضادة التي طورها الجهاز المناعي استجابة للمتحورات واللقاحات السابقة.

أصبحت هذه السلالة الجديدة مهيمنة في أنحاء العالم، وسببا رئيسيا للارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

في 19 يوليو الماضي، أضافت منظمة الصحة العالمية متحور "EG.5" إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا الخاضعة لمراقبتها.