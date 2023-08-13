قتلى ومفقودون إثر غرق قارب مهاجرين في "القناة الإنجليزية"

فلسطين اليوم

توفي 6 أشخاص وفقد اثنان آخران، إثر غرق قارب يقل عشرات المهاجرين في القناة الإنجليزية، وفق ما أعلنت السلطات الفرنسية.

وقال قائد البحرية الفرنسية في بحر المانش وبحر الشمال: إن شخصين "لا يزالان قيد البحث في البحر"، بينما نقل 36 شخصاً إلى ميناء كاليه، ونُقل 22 أو 23 شخصاً إلى دوفر من قبل السلطات البريطانية.

ونشر العمدة المحلي فرانك ديرسين صورة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، لبعض المهاجرين الذين تم إنقاذهم على متن قارب إنقاذ مغطى ببطانيات من الألمنيوم الذهبي.

وأضاف في تعليقه على الصور: "ها هي كارثة أخرى قبالة ساحل كاليه/ ويسان مع غرق العديد من المهاجرين. في أحد الأيام، سيتعين علينا التوقف ببساطة عن تسجيل عدد الوفيات في القناة والبحر الأبيض المتوسط.

ورغم تكثيف السلطات الفرنسية الدوريات وإجراءات المراقبة لمنع عبور اللاجئين للقناة الواصلة مع بريطانيا، فقد عبر نحو 16 ألف شخص القناة هذا العام.

وتُعد القناة الإنجليزية واحدة من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، كما أن العبور على متن قوارب صغيرة أمر خطير للغاية.

وأظهرت الأرقام الحكومية أن 755 مهاجراً كانوا يعبرون القناة إلى المملكة المتحدة يوم الخميس. الرقم هو الأعلى المسجل في يوم واحد هذا العام.