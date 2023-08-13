فلسطين اليوم

نجح فريق ريال مدريد من تحقيق فوز ثمين على نظيره أتليتك بلباو، على ملعب "سان ماميس"، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم 2023-2024.

أهداف ريال مدريد على بلباو في افتتاحية الدوري الاسباني

وافتتح البرازيلي رودريجو أول أهداف الملكي فى الموسم الجديد من الليجا، فى شباك بيلباو، فى الدقيقة 28 من تسديدة قوية سكنت على يمين الحارس.

ووضع الوافد الجديد الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام، بصمته الأولى مع ريال مدريد، وقاده للفوز على مضيفه أتلتيك بلباو، بهدفين دون رد، في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني.

وهذا هو أول هدف يسجله الدولي الإنجليزي في مباراة رسمية مع الريال.

وبشكل عام، قدم بيلينغهام أداء جيداً في اللقاء، ليساهم في فوز الريال وحصده أول ثلاث نقاط في بداية مشواره لاستعادة لقب الدوري الإسباني من الغريم برشلونة.

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<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">رودريغو يسجل .. ريال مدريد 1-0 على بلباو ⚪️🔥 <a href="https://t.co/B18SHv1lsk">pic.twitter.com/B18SHv1lsk</a></p>— news world (@Ibr_710) <a href="https://twitter.com/Ibr_710/status/1690453494124171264?ref_src=twsrc%5Etfw">August 12, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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