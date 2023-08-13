فلسطين اليوم

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فجر اليوم الأحد 13 أغسطس 2023: إنه تم سماع أصوات انفجارات في محيط العاصمة دمشق.

وذكرت الوكالة، أن العمل جار للتحقق من طبيعة هذه الانفجارات.

هذا، وتداول عدد من المواطنين السوريين مقاطع فيديو وصور تظهر انفجارات كبيرة وخلفه كتلة من اللهب.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات عدوانية على أهداف في محيط العاصمة السورية دمشق، تسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات من المدنيين السوريين.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">مراسل سانا: سماع أصوات انفجارات في محيط دمشق يجري التحقق من طبيعتها <br><br>(<a href="https://t.co/E9OB9UobAL">https://t.co/E9OB9UobAL</a>) <a href="https://t.co/1hVBiVWGO7">pic.twitter.com/1hVBiVWGO7</a></p>— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) <a href="https://twitter.com/SanaAjel/status/1690537437187940352?ref_src=twsrc%5Etfw">August 13, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">سماع أصوات انفجـ.ـارات في محيط العاصمة <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#دمشق</a> يجري التحقق من طبيعتها بحسب وكالة الأنباء السورية سانا.<br><br>- وسائل اعلام محلية تتحدث عن انفجـ.ـار داخل مستودع اسلحة وليس عـ..ـدوان إسـرائيلي. <a href="https://t.co/nqWiHf2hs3">pic.twitter.com/nqWiHf2hs3</a></p>— الأحداث السورية 🇸🇾🗨 (@Syriaevents) <a href="https://twitter.com/Syriaevents/status/1690540754651799552?ref_src=twsrc%5Etfw">August 13, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>







