فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأحد 13 أغسطس 2023، بلدة اليامون غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين.

وأفاد شهود عيان، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية، اقتحمت بلدة اليامون وأطلقت الرصاص صوب المواطنين ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من بلدة اليامون بعدما تصدى لها المقاومون ببسالة، وفشلت في تحقيق أهدافها.

وتشهد عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، حملات مداهمة واعتقالات واسعة في حق الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتداءات من طرف المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.