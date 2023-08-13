طقس فلسطين.. الحرارة أعلى من معدلها السنوي بـ 8 درجات!

الساعة 05:36 ص|13 أغسطس 2023
طقس فلسطين- الاحوال الجوية- الطقس- حرارة.jpg
طقس فلسطين- الاحوال الجوية- الطقس- حرارة.jpg

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الأحد 2023/08/13: أن يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية ألى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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