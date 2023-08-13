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طقس فلسطين.. الحرارة أعلى من معدلها السنوي بـ 8 درجات!
توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الأحد 2023/08/13: أن يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية ألى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.