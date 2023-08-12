سعر صرف الدولار في مصر اليوم الاحد 13 اغسطس 2023

فلسطين اليوم

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية اليوم الاحد 13 أغسطس 2023، رصد فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عمليات بحث واسعة في محرك غوغل عن سعر صرف الدولار في مصر، حيث شهد سعر صرف الدولار استقرارا مقابل الجنيه المصري اليوم، وسط ترقب لتطورات البيانات الاقتصادية بعد مؤشرات التضخم الجامحة بالبلاد.

سعر صرف الدولار في مصر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ونرصد لكم في هذه المقالة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك وفي السوق السوداء، حيث استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري على مستوياته السابقة عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنوك مصر اليوم الاحد 13 أغسطس 2023

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر صرف الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع



.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاحد 13 أغسطس 2023 في مصر 38.20 جنيه للشراء و39.20 جنيه للبيع، بينما يشهد السوق حالة من الترقب والارتباك عقب قرار رفع الفائدة.