أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني اليوم الاحد 13 اغسطس 2023

فلسطين اليوم

أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني اليوم الأحد 13 أغسطس 2023، تزداد عمليات البحث عن سعر الذهب في الأردن، حيث يحظى سعر الذهب باهتمام المئات من الأشخاص في الأردن، لا سيما أصحاب محلات الصاغة والمجوهرات، والمواطنين الين يرغبون في اقتناء الذهب، وشهد سعر الذهب ارتفاعا في الأردن في التعاملات الصباحية، تزامنا مع ارتفاع سعر المعدن النفيس عالمياً، ويرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر الذهب في الأردن صباح اليوم الاحد 13-8-2023.

كم سعر الذهب في الأردن اليوم الاحد 13 أغسطس 2023

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 والأكثر تداولاً في الأردن نحو 38.18دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.357 ألف دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 43.637 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 305.46 دينار أردني.

سعر الذهب عيار 24 في الأردن اليوم

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 43.64 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 32.73 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.45 دينار أردني.





متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الأردن بالدينار الأردني

الوحدة دينار أردني دولار أمريكى

أسعار الذهب عيار 24 43.64 دينار $61.55

سعر الذهب عيار 22 40.00 دينار $56.42

أسعار الذهب عيار 21 38.18 دينار $53.85

أسعار الذهب عيار 18 32.73 دينار $46.16

سعر الذهب عيار 14 25.45 دينار $35.90

سعر الذهب عيار 12 21.82 دينار $30.77

أسعار أوقية الذهب 1،357 دينار $1،914

أسعار جنيه الذهب 305.46 دينار $430.84

أسعار كيلو الذهب 43،637 دينار $61،547