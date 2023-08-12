مقاومون يستهدفون حاجز "دوتان" العسكري غرب جنين بالرصاص

فلسطين اليوم

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم السبت 12/8/2023م، بالرصاص حاجز "دوتان" جنوب غرب جنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن مقاومون استهدفوا بوابل كثيف من الرصاص جنود الاحتلال "الإسرائيلي" المتمركزة على حاجز "دوتان" العسكري غرب جنين.

شار إلى أن أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، فقد تم تنفيذ تسعة أعمال مقاومة في الضفة الغربية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أدت لإصابة مستوطنين اثنين بالحجارة.