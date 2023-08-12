الاحتلال يعلن عزمه هدم منزل أحد منفذي عملية "عيلي" شمال رام الله

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت12/8/2023م، عزمه هدم منزل الشهيد خالد صباح أحد منفذَي عملية "عيلي" في قرية عوريف جنوب نابلس في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تصريح صحفي:" صدر إعلان عن نية الجيش تدمير منزل خالد صباح أحد منفذي عملية إطلاق النار في عيلي، في 20 يونيو 2023 والتي أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين وإصابة آخرين".

واستُشهد الشاب خالد صباح (24 عامًا) برصاص “وحدة خاصة” من جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، شمال مدينة طوباس، بعد ساعات من تنفيذ عملية إطلاق نار برفقة الشهيد مهند فالح عبد الله شحادة من قرية عوريف، قرب مستوطنة “عيلي” شمال رام الله التي أسفرت عن مقتل 4 (إسرائيليين) وجرح آخرين في الضفة الغربية.