فلسطين اليوم- غزة

بينما تتجول المواطنة الاربعينية "ام علي" بأحد الاسواق، لشراء ما يلزم لأبنائها من ملابس المدرسة، اعربت عن امتعاضها الشديد من ارتفاع اسعار الزي المدرسي في الاسواق، في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون في قطاع غزة، نتيجة ارتفاع نسب الفقر والبطالة، التي خلفها الحصار "الاسرائيلي" المفروض على القطاع منذ اكثر ما يزيد عن 7 سنوات متتالية.

"ام علي" أوضحت لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" أن لديها 8 ابناء كلهم في المدارس، ويحتاجون الى كسوة الزي المدرسي، الا ان ارتفاع الاسعار وضيق الحال جعلها تقف عاجزة عن شراء قطعة واحدة.

وقالت: "ثمن الزي المدرسي للبنت يصل الى 35-40 شيقلا، فاذا اردت الشراء بهذه الاسعار لن تكفي الميزانية التي وضعتها لكسوة المدرسة، وما يلحقها من اكسسوارات وقرطاسية، وغيرها".

لم يختلف حال المواطنة "سهاد عيسى" عن حال "ام علي"، حيث اعربت عيسى التي بدورها اعربت عن غضبها من ارتفاع اسعار ملابس المدارس في اسواق فطاع غزة، مشيرة الى ان الوضع الاقتصادي في القطاع يزداد تردياً، وتزامنا مع ذلك ترتفع اسعار السلع والملابس.

وقالت عيسى: "في ظل هذا الارتفاع الفاحش لاسعار الزي المدرسي، لن نتمكن من شراء أي قطعة، سواء للبنات او الأولاد، فالأسعار مرتفعة بشكل غير طبيعي.. من أين نأتي بالمال!!".

ولتفسير حالة السوق هذه، تحدث الخبير المالي والاقتصادي احمد ابو قمر لـ وكالة فلسطين اليوم الاخبارية قائلاً: "رغم تذمر الناس، لا يوجد ارتفاع في الاسعار، لكن الحاصل هو قلة السيولة لدى المواطنين ليشتروا بها احتياجاتهم، لذلك يشعرون بارتفاع الأسعار، الى حد لا يمكنهم شراء ما يلزمهم".

وأوضح أبو قمر أن المشكلة الاساسية هي بالقدرة الشرائية التي فرضها واقع قطاع غزة الاقتصادي، حيث ان موظفي حكومة رام الله يتقاضون فقط 80% من الرواتب، بينما يتقاضى موظفي غزة 60%، كما انها لا تصرف في مواعيد منتظمة، بالإضافة الى ان مستحقات الشؤون الاجتماعية لم تصرف لمستحقيها منذ اشهر، كما ان المنحة القطرية تم تفويت شهر، ولا يتم صرفها في موعيد منتظمة.

وأشار ابو قمر الى أن الفكرة لدى المواطنين مغلوطة، فهي ليست ارتفاع في الأسعار، لكنها في منحى آخر هو ضعف في السيولة والقدرة الشرائية لدى المواطنين.

ودعا الخبير الاقتصادي ابو قمر الحكومة في الضفة وغزة لضخ المزيد من السيولة، ورفع نسب الرواتب التي يتم صرفها للموظفين، وصرفها في موعدها، كما دعا لتنظيم مواعيد صرف المنحة القطرية لمستحقيها.

وبين أن 80 الف عائلة تستفيد من الشؤون الاجتماعية، قد تحرك الاسواق، لذلك يجب العمل على صرفها قبل موسم المدارس.

وفيما يتعلق بحالة الركود الاقتصادي في القطاع، أشار أبو قمر الى ان قطاع غزة يعتمد على المنح والمساعدات الغير منتظمة، وليست بالكمية المطلوبة، ولا يوجد أي مقومات في نهوض الاقتصاد تتمثل في التنمية الاقتصادية، من تشغيل مصانع وأيدي عاملة في القطاع، مؤكداً أن هذا يوصلنا الى الكثير من المشاكل الاقتصادية والضعف الاقتصادي.

وبحسب احصائيات رسمية، فقد بلغت معدلات البطالة في قطاع غزة مستويات غير مسبوقة، إذ بلغت 45%، في حين بلغ مجموع المتعطلين عن العمل نحو ربع مليون باحث عن عمل.