الكهرباء تصدر تنويهاً مهماً لأهالي شمال القطاع بشأن ساعات الوصل غداً

فلسطين اليوم

أصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم السبت12/8/2023م، تنويهاً للمواطنين في محافظة شمال قطاع غزة بشأن خط كهرباء جباليا المغذي للمحافظة.

وقالت الشركة في التنويه الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" تنوه الشركة إلى أنه سيتم فصل خط جباليا المغذي لمحافظة الشمال يوم غدٍ الأحد الموافق 13/8/2023م، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر (8:00- 16:00) بسبب أعمال صيانة سيتم إجرائها في محطة التحويل الرئيسية بمدينة المجدل".

وأشارت إلى قدرة الخط تبلغ (12) ميجاوات، لذا وجب التنويه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، حيث أن عملية الفصل خارجة عن سيطرة كهرباء غزة