فلسطين اليوم

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء اليوم السبت12/8/2023م، فريقه النصر السعودي للتتويج بأول ألقابه العربية بعد الفوز على جاره الهلال بهدفين لهدف في نهائي بطولة الأندية العربية في اللقاء الذي احتضنه إستاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وقلب النصر تأخره بهدف إلى فوز بهدفين بأقدام رونالدو، رغم أن الفريق لعب منذ الدقيقة الـ70 منقوصا بعد طرد لاعبه عبد الإله العمري بالبطاقة الحمراء مباشرة.

ورفع رونالدو رصيده إلى 6 أهداف في البطولة، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي البطولة، بعدما كان متساويا مع التونسي طه ياسين الخنيسي لاعب الكويت الكويتي الذي ودع المسابقة برصيد 4 أهداف.