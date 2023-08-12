لبنان: توقيف مهرب و134 مهاجرا حاولوا الإبحار إلى أوروبا

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن الجيش اللبناني أنّه أوقف السبت في قرية ساحلية في شمال البلاد قرب الحدود مع سورية 134 شخصا، غالبيتهم العظمى من السوريين، لمحاولتهم التسلّل بحرا بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، مشيرا إلى أنّه أوقف أيضا مهرّبهم اللبناني.

وقال الجيش في بيان إنّ إحدى وحداته أوقفت السبت "في بلدة الشيخ زناد- عكار 130 سوريا و4 مواطنين لمحاولتهم التسلّل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية".

وأضاف أن قوّاته أوقفت أيضا "الرأس المدبّر للعملية المواطن (ش.س.)"، مشيرا إلى أنّه "بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختصّ".

وفي بيان آخر، قال الجيش إنّ وحداته أوقفت في أنحاء أخرى من محافظة عكّار "150 شخصا (...) أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية" من سورية.

ونشطت ظاهرة الهجرة غير الشرعية من شمال لبنان خلال السنوات الأخيرة. وغالبا ما تكون وجهة الزوارق قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الاوروبي والواقعة قبالة السواحل اللبنانية على بُعد 175 كلم فقط.

مما يذكر أن لبنان غارق في ما وصفه البنك الدولي بأنّه إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم في التاريخ الحديث.