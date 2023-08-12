تجدد المظاهرات "الاسرائيلية" احتجاجا على التعديلات القضائية

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

تجددت المظاهرات في "إسرائيل"، مساء اليوم السبت 12 أغسطس 2023، احتجاجاً على التعديلات القضائية.

وأعلنت صحيفة "هآرتس" العبرية، "انطلاق المظاهرات ضد خطة التغييرات القضائية للأسبوع الـ 32 على التوالي"، وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع في إسرائيل تزامنا مع المظاهرات، فيما سجلت ازدحامات مرورية في عدة شوارع.

وشارك سياسيون وقادة أمن معارضون سابقين وحاليين في المسيرات المناهضة لتلك الإصلاحات رغم تجميدها من قبل حكومة نتنياهو خلال الفترة الماضية.

وأعلن نتنياهو في 27 آذار/مارس الماضي "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن الاحتجاجات ضد حكومته ما زالت كثيفة، حيث رأى منظمو الاحتجاجات أن هذا الإعلان مجرد محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.