الاتصالات العراقية تباشر برفع الحظر عن تطبيق تلجرام

فلسطين اليوم- وكالات

افاد مصدر مطلع اليوم السبت 12 اغسطس 2023، أن وزارة الاتصالات العراقية اعلنت المباشرة برفع الحظر عن تطبيق تلغرام بشكل تدريجي في العراق.

وقال المصدر ان "معلومات تواردت عن المباشرة برفع حظر التيلغرام في العراق بشكل تدريجي".

وكان مصدر مطلع قد اكد يوم امس الجمعة، مباشرة تطبيق تيليغرام بالاستجابة للعراق فيما يتعلق بكشف الحسابات التي سربت معلومات العراقيين والتي تمس الامن القومي.