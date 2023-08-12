الرابطة الإسلامية تشارك في إحياء ذكرى استشهاد إبراهيم النابلسي في جامعة القدس المفتوحة وسط القطاع

فلسطين اليوم

شاركت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت12/8/2023م، في وقفة طلابية إحياءً للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشهيد/ إبراهيم النابلسي في جامعة القدس المفتوحة فرع الوسطى .

و تحدث مسؤول ملف الجامعات علاء الحاج أحمد عن بطولات شباب الضفة الثائر الذين يقدمون أرواحهم فداءًا لمسرى رسول الله ، و دفاعاً عن العقيدة الإسلامية الراسخة في قلوبهم و عقولهم .

و أضاف :" أن إبراهيم النابلسي و جميل العموري و غيرهم الكثير من الشهداء هم مثال للشاب المقاوم العنيد الذي يجب على أبناء الضفة الغربية و كل أبناء فلسطين التشبه ببسالتهم و إصرارهم في مقارعة العدو حتى أخر رمق .

و في الختام قدمت الشبيبة الفتحاوية رسالة شكر للرابطة الإسلامية على هذه الوقفة، التي تعبر على وحدة الدم الفلسطيني و شرعية أرضه.