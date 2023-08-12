عائلة أبو رمضان تتبرع بقرنيتي ابنها الشهيد أحمد

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت12/8/2023م، أن عائلة أبو رمضان بادرت بالتبرع بقرنيتي ابنها الشهيد: أحمد الذي ارتقى اليوم نتيجة خطأ أثناء تنظيف السلاح.

وقالت الصحة في تصريح صحفي:" إن عائلة الشاب أحمد عادل عطية أبو رمضان 27 عام من سكان دير البلح تتبرع بقرنيتي الفقيد ليحيا بهذه الصدقة الجارية في عيون اثنين ممن حرموا نعمة الإبصار".

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم، إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، مجاهداً بطلاً من فرسانها الميامين المجاهد: " أحمد عادل عطية أبو رمضان " - أبو مالك- (27 عامًا) - أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء الوسطى من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى أبو رمضان نتيجة خطأ أثناء تنظيف السلاح، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم.

وقال بيان السرايا:" إننا في سرايا القدس نحسب فقيدنا من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير، نسأل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الراحلين أن نبقى محافظين على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين.