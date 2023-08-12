مسيرة سيارات إلى الناصرة إسنادا لحرية الأسير المريض دقة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

نظمت مساء السبت مسيرة سيارات من مدينة باقة الغربية باتجاه مدينة الناصرة، وذلك إسنادا لحرية الأسير وليد دقة الذي يعاني من إصابته بنوع نادر من أمراض السرطان، علمًا أنه معتقل منذ 38 عاما وقد أنهى فترة حكمه الأساسية.

وجاءت مسيرة السيارات الرابعة بدعوة من الحركة الوطنية الأسيرة في مناطق الـ48 (الرابطة) وعائلة الأسير دقة، إذ أعقبها تنظيم وقفة على دوار "البيغ" في الناصرة.

ورفع المشاركون في الوقفة صور الأسير وليد دقة ولافتات مطالبة بإطلاق سراحه، إذ كتب على بعض منها "الحرية لوليد"، "وليد بحاجة للعائلة والعلاج"، "حرية وليد مطلبنا"، "أنقذوا وليد دقة".

وطالب المشاركون في الوقفة بإطلاق سراح الأسير دقة من أجل تلقي العلاجات الطبية اللازمة.

وكانت المحكمة المركزية في اللد رفضت الإثنين الماضي، الإفراج المبكر عنه.

واعتبرت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة أن "أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة هو تصريح بإعدامه، وذلك عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جدا في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير (مصلحة السجون) الاحتلالية.