فلسطين اليوم

أهداف آرسنال وتوتنهام، استهل آرسنال وصيف البطل موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز2023/2024، بتحقيق الانتصار على ضيفه توتينغهام فورست بهدفين مقابل هدف ضمن المرحلة الأولى من البطولة، مساء اليوم السبت12/8/2023م.

وافتتح إدي نيكيتاه التسجيل لأرسنال في الدقيقة 26 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلاً تمريرة حاسمة رائعة من غابرييل مارتينيلي قبل أن يضيف بوكايو ساكا الهدف الثاني من تسديدة لولبية رائعة في الدقيقة 32.

وعلى الرغم من سيطرة المدفعجية معظم فترات اللقاء إلا أن نوتينغهام عاد بقوة مع نهايتها محرزاً هدف تضييق الفارق في الدقيقة 82 عن طريق تايو أوويني مستغلا تمريرة حاسمة من أنتوني إيلانغا.