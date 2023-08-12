وزير الأوقاف يقدم مكرمة مالية لحفظة القرآن الكريم بجمعية الصحابة بغزة

فلسطين اليوم

قدم وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، اليوم السبت12/8/2023م، مكرمة مالية مقدمة من الرئيس محمود عباس ( 300 ) دولار لتسعه وثلاثين حافظ وحافظه للقرآن الكريم بجمعية الصحابة دون الثماني سنوات

وأكد الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف أن الرئيس محمود عباس يرعى ويهتم ويشجع حفظه كتاب الله ويدعو الى نشر المزيد من مراكز تحفيظ القرآن الكريم في فلسطين

وبين أن القرآن الكريم هو دستور الأمه وكتابها الذي وصانا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فالقرآن يوحد المسلمين وهو رمز عزتنا وكرامتنا

مؤكدا ن تمسكنا به وصلنا للعلا وان تركناه تفرقنا وتشرذمنا وهلكنا وناشد الحفظه التحلي بالأخلاق الحميدة وسعة الصدر وأن يكون القرآن الكريم في قلوبهم ونهج حياتهم

وشكر البكري كل القائمين على تخربج حفظه القرآن الكريم بدءا برئيس الجمعية الشيخ علي الغفري وصولا للمحفظين وكل من ساهم بهذا الانجاز الفريد

بدوره، أكد الشيخ الدكتور يوسف سلامة أن فلسطين زاخرة وعامرة بحفظه كتاب الله وأن فلسطين ستبقى رأس الحربة بالدفاع عن القرآن والمقدسات خاصة المسجد الأقصى المبارك الذي ينتهك ليل نهار

وبين أن رسولنا الكريم أول من سن و كرم حفظه كتاب الله ونحن والحمد لله نسير على نهجه وخطاه

من جانبه، تحدث الشيخ علي الغفري رئيس جمعية الصحابة عن مراكز تحفيظ القرآن الكريم وعددهم والأنشطة المختلفة