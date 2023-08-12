راصد جوي: السماء ملبدة بالسحب ولا يستبعد حدوث الرعد وتساقط بعض القطرات غداً

فلسطين اليوم-

قال الراصد الجوي قصي حلايقة مساء اليوم السبت إن السماء ملبدة بالسحب اليوم، ولا يستبعد حدوث الرعد وتساقط بعض القطرات من المطر غداً الاحد.

وبدورها توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو غدا الأحد شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 8 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الإثنين، فتوقعت الارصاد الجوية ان يستمر الجو شديد الحرارة ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الثلاثاء حار نسبي الى حار في معظم المناطق شديد الحرارة في الاغوار ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.