الاحتلال يعتقل شابا من جنين ويحتجز ثلاثة آخرين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 12/8/2023، شابا من جنين بالضفة المحتلة على حاجز "دوتان" العسكري المقام فوق أراضي بلدة يعبد واحتجزت ثلاثة شبان.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مجد عوض أبو عبيد أثناء مروره على حاجز "دوتان" جنوب جنين.

في السياق، احتجزت قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس، الأسير المحرر محمد فياض بشناق من رمانة غرب جنين، وعمار زياد جبارين، وسعيد محمد عبد النبي من الطيبة غرب جنين.