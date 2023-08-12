سرايا القدس تنعى أحد مجاهديها بدير البلح ارتقى نتيجة خطأ في تنظيف السلاح

فلسطين اليوم

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 12/8/2023، إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، مجاهداً بطلاً من فرسانها الميامين المجاهد: " أحمد عادل عطية أبو رمضان " - أبو مالك- (27 عامًا) - أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء الوسطى من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى أبو رمضان نتيجة خطأ أثناء تنظيف السلاح، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم.

وقال بيان السرايا:" إننا في سرايا القدس نحسب فقيدنا من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير، نسأل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الراحلين أن نبقى محافظين على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين.