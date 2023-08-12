إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل إثر إنذار أمني

فلسطين اليوم

أخلت الشرطة الفرنسية ثلاثة طوابق من برج إيفل وسط العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت 12/8/2023، إثر تلقيها اتصال هاتفي "زعم وجود قنبلة".

وقالت الهيئة التي تدير البرج إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق، مضيفة أن الشرطة أخلت البرج من الزوار وطوقت المنطقة.

وقالت متحدثة الهيئة إن الإجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف لكنه نادر الحدوث.