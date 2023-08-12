بمليون جنيه: مدرس مصري يهدي الأول على الثانوية العامة "سيارة فخمة"

فلسطين اليوم

كرم مدرس جيولوجيا الطالب محمود محمد عبدالفتاح، الذي حقق المركز الأول على مستوى الجمهورية في شعبة "علمي علوم" في الثانوية العامة، بطريقته الخاصة.

وقدم المدرس في حفل أقيم بإحدى القاعات الكبرى في مدينة كفر الشيخ، للطالب محمود سيارة قيمتها تتجاوز مليون جنيه مصري.

ولم يقتصر التكريم على الطالب المتفوق فقط، بل تم أيضًا تكريم 85 طالبًا وطالبة آخرين من المتفوقين على مستوى الجمهورية، وتم منحهم ساعات وأجهزة "لاب توب".

وصرح المعلم أنه قام بتنظيم هذا التكريم بهدف تحفيز الطلاب المتميزين وتخفيف الضغوط التي مروا بها خلال العام الدراسي.