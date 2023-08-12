شاهد فيلم Oppenheimer - تحميل فيلم اوبنهايمر كامل 2023 على ايجي بست

فلسطين اليوم

مشاهدة فيلم اوبنهايمر Oppenheimer مترجم وكامل الجديد 2023 على ايجي بست egybest ونتفلكس Netflix ، وفي هذه الأيام لا يزال أكثر من سبعين ألف شخص متابع في دول المنطقة العربية وفي بلدان أجنبية أخرى من أجل التعرف على رابط المشاهدة ويعد هذا الفيلم من الأقوى حيث وصلت نسبة ايراداته لأكثر من خمسين مليون دولار ونشير لكم في هذه المقدمة إلى أسماء ابطاله مات ديمون بدور الجنرال ليزلي غروفز وروبرت داوني جونيور بدور لويس ستراوس وفلورنس بيو بدور جان تاتلوك وجوش هارتنت بدور إرنست لورنس وكيسي أفليك بدور بوريس باش وعدد أخرين وبعد ذلك يوجد التفاصيل الكاملة والتي توصلكم مباشرة إلى رابط تحميل فيلم Oppenheimer وهو من اعداد فريق فلسطين اليوم وعن الباقي فهو على النحو التالي:

مشاهدة فيلم اوبنهايمر Oppenheimer مترجم وكامل 2023

وبعد هذه المقدمة وضعنا على الفور رابط مشاهدة فيلم اوبنهايمر Oppenheimer مترجم وكامل 2023 على ايجي بست egybest ونتفلكس Netflix حيث يترتب عليكم هنا في الضغط على الرابط هنــــــــــــــــــا الآن .

وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات عدة نقوم يوميا في نشرها وتوزيعها على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على موقع اكس المعروف سابقا بتويتر وأيضا الفيسبوك ، وبعد ذلك يرجى منكم المتابعة أي قراءة ما يلي من السطور .

تحميل فيلم Oppenheimer



قصة فيلم اوبنهايمر Oppenheimer

كما ونشير لكم في هذه الفقرة إلى القصة الجميلة والجذابة والتي استطاع من خلالها ان يسجل أكثر من مليار مشاهدة والعدد في زيادة ، وعن قصة فيلم اوبنهايمر Oppenheimer فهي على النحو الآتي : إذ تدور أحداث العمل في إطار درامي حول السيرة الذاتية وقصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، وكيف غير مشروع مانهاتن من كل شيء في العالم.

كما ونستكمل معكم باقي المعلومات التي نتحدث من خلالها حول فيلم Oppenheimer الرهيب حيث اخذ حيزاً واسعاً في التغطية الإعلامية على وسائل الاعلام المحلي والعربي والدولي لنظرا لقوة التأثير التي حققها .

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أبطال فيلم Oppenheimer

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى أسماء طاقم عمل فيلم Oppenheimer وقبل ذلك دعنا نذكر لكم اسم مخرجه وهو يعد من اخراج كريستوفر نولان وهو أيضا مؤلفه.

أولا: جيمس دارسي بدور باتريك بلاكيت

ثانيا: ماتيه هومان بدور ليو زيلارد

ثالثا: ماتياس شفيغوفر بدور فيرنر هايزنبيرغ

رابعا: جيمس أوربانياك بدور كورت غودل

خامسا: روي كين بدور هارتلاند سنايدر

سادسا: كيليان مورفي بدور روبرت أوبنهايمر

سابعا: إيميلي بلنت بدور كاثرين أوبنهايمر

ثامنا: مات ديمون بدور الجنرال ليزلي غروفز

تاسعا: روبرت داوني جونيور بدور لويس ستراوس

عاشرًا: فلورنس بيو بدور جان تاتلوك

الحادية عشرة: جوش هارتنت بدور إرنست لورنس

الثالثة عشرة: كيسي أفليك بدور بوريس باش

الرابعة عشرة : رامي مالك بدور ديفيد هيل

الخامسة عشرة: كينيث براناه بدور نيلز بور

السادسة عشرة: بيني صفدي بدور إدوارد تيلر

السابعة عشرة: دان ديهان بدور اللواء كينيث نيكولز

الثامنة عشرة: جيسون كلارك بدور روجر روب

التاسعة عشرة: ديفيد كرومهولتز بدور أيزيدور إسحق رابي

العشرون: توم كونتي بدور ألبرت أينشتاين

الواحد والعشرون: ألدن إرينيرك بدور أحد مساعدي لويس ستراوس في مجلس الشيوخ

الثاني والعشرون: ديلان أرنولد بدور فرانك أوبنهايمر

الثالث والعشرون: جوزتاف سكارسجارد بدور هانز بيته

الرابع والعشرون: جيفرسون هول بدور هاكون شوفالييه

الخامس والعشرون: جوش زوكرمان بدور جوفاني روسي لومانيتز

السادس والعشرون: أليكس وولف بدور لويس ألفاريز

السابع والعشرون : جاي بيرنت بدور جورج التنتون

الثامن والعشرون : مايكل أنجارانو بدور روبرت سيربر

التاسع والعشرون: جاك كوايد بدور ريتشارد فاينمان

الثلاثون: جوش بيك بدور كينيث بينبريدج

الواحد والثلاثون: أوليفيا ثيرلبي بدور ليلي هورنيغ

الثاني والثلاثون: كريستوفر دنهام بدور كلاوس فوكس

الثالث والثلاثون: ديفيد ريسدال بدور دونالد هورنيج

الرابع والثلاثون: لويز لومبارد بدور روث تولمان

الخامس والثلاثون: هاريسون جيلبرتسون بدور فيليب موريسون

السادسة والثلاثون: تروند فوسا أورفاج بدور جورج كستياكاوسكي

السابعة والثلاثون: أولي هاسكيفي بدور إدوارد كوندون

الثامنة والثلاثون: ديفون بوستيك بدور سيث نيدرماير

التاسعة والثلاثون: ماثيو مودين بدور فانيفار بوش

الأربعون: ديفيد داستمالشيان بدور وليام بوردن

الواحد والاربعون: طوني غولدوين بدور غوردون غراي

الثاني والاربعون: ماكون بلير بدور لويد ك. غاريسون

الثالث والاربعون: كورت كوهلر بدور توماس مورغان

الرابع والاربعون: إيما دومون بدور جاكي أوبنهايمر

الخامس والاربعون: جاك كتمور-سكوت بدور ضابط الأمن ليال جونسون

السادسة والاربعون: سكوت جرايمز بدور مستشار

السابعة والاربعون: غاري أولدمان بدور هاري ترومان

الثامنة والاربعون: هاب لورانس بدور ليندون جونسون

التاسعة والاربعون: هاري جروينير بدور السيناتور غيل دبليو. ماكجي

الخمسون: جريجوري جبارة بدور الرئيس وارين ماغنوسون

الواحد والخمسون: تيم ديكاي بدور السيناتور جون باستوري

الثاني والخمسون: جيمس ريمار بدور وزير الحرب هنري ستيمسون

الثالث والخمسون: داني ديفيراري بدور إنريكو فيرمي

لقطة من تصوير مشهد القنبله الذريه في فيلم Oppenheimer

منظر مرعب pic.twitter.com/fz6RWwCEBA — ماجد || Nolan 🇰🇼 (@_RossonerO94) August 1, 2023

مشاهدة فيلم Oppenheimer

وكلفت ميزانية فيلم Oppenheimer نحو مئة مليون دولار امريكي وتبلغ مدته المئة وثمانون دقيقة وتم عرضه في الواحد والعشرين من يوليو الماضي في صالات السينما وأيضا تم توزيعه على المواقع الفنية الالكترونية .

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على نشر كافة التفاصيل بخصوص مشاهدة فيلم اوبنهايمر Oppenheimer مترجم وكامل الجديد 2023 على ايجي بست egybest ونتفلكس Netflix نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، ونطلب من حضراتكم من بعد ذلك المواصلة في متابعة موقعنا بشكل مستمر من أجل الاطلاع على العديد من الأفلام .